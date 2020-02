Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der regionale Zugverkehr der Deutschen Bahn in Hessen läuft nach einer Zwangspause wegen des Orkantiefs "Sabine" nach und nach wieder an. Das teilte das Unternehmen am Montagmorgen auf Twitter mit. "Bitte rechnen Sie trotzdem mit erheblichen Beeinträchtigungen, Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen", hieß es. Die Bahn hatte den Regionalverkehr am Morgen zeitweise komplett eingestellt. Reisende und Pendler sollten sich über die Homepage oder die Apps über die aktuelle Lage informieren.