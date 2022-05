Die Menschen in vielen Regionen Deutschlands müssen sich auf heftige Unwetter einstellen. Am Freitagvormittag soll es zunächst nur vereinzelte Gewitter geben - vorrangig in einem Streifen von Mosel und Main bis zum Erzgebirge, lokal mit Starkregen und Hagel. Später jedoch wird es ungemütlich - vor allem im Westen des Landes.

Für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sagt der DWD schwere Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr voraus. Gebietsweise drohe heftiger, punktuell auch extrem heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Größerer Hagel mit einer Korngröße von fünf Zentimetern im Durchmesser und teils schwere Sturmböen um 95 Kilometer pro Stunde seien möglich, lokal auch Orkanböen um 120 Kilometer in der Stunde (Windstärke zwölf). Die Meteorologen schließen auch vereinzelte Tornados nicht aus.

Am Freitagnachmittag ziehen die Gewitter dann ostwärts, am Abend kann es auch im Süden des Landes einzelne kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial vor allem durch Starkregen und Hagel geben. Die höchsten Temperaturen liegen am Freitag zwischen 20 Grad an der See, schwülwarmen 27 Grad in der Mitte und heißen 34 Grad am Oberrhein.

Alle Schulen im Kreis Ahrweiler bleiben geschlossen

Angesichts der Wetterprognosen aktiviert das Landesamt für Natur und Umwelt in NRW den Hochwasserinformationsdienst: Die Niederschläge könnten sich auf die Abflüsse in den Gewässern im Land auswirken. Eine konkrete Vorhersage sei noch nicht möglich. In von Starkregen betroffenen Gebieten könne es zu örtlichen Überflutungen kommen.

Wegen der Warnung vor Starkregen und Sturmböen bleiben am Freitag alle Schulen in Trägerschaft des Kreises Ahrweiler in Rheinland-Pfalz geschlossen. Der Kreis appellierte zudem an Eltern, Kita-Kinder zu Hause zu betreuen. Die Bevölkerung solle die weiteren Wettervorhersagen im Radio, TV und Internet sowie über die Warnapps Katwarn und Nina mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen. Bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal kamen im Juli 2021 nach extremem Starkregen 134 Menschen ums Leben und Tausende Häuser wurden verwüstet. Bis heute leben viele Menschen in Ausweichquartieren.

In der Nacht zum Freitag hatte sich die Wetterlage in Deutschland zunächst etwas beruhigt. Die Schäden nach den Gewittern am Donnerstag waren weniger schwer als zunächst erwartet. Gegen Mitternacht hob der DWD die bestehenden Unwetterwarnungen auf. In der Nacht gab es vor allem in Franken noch einzelne, teils kräftige Gewitter mit Starkregen, kleinerem Hagel und Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern.

Detailansicht öffnen Feuerwehrleute pumpen im Stadtteil Hamburg-Öjendorf Wasser aus einer von starkem Regen überfluteten Tiefgarage ab. (Foto: Daniel Bockwoldt/dpa)

Zuvor war eine Gewitterfront über den Westen Deutschlands gezogen. Vielerorts verdunkelte sich schlagartig der Himmel. Es gab lokal heftige Regenfälle, Donner und Blitze. Auch im Norden kam es zu heftigen Niederschlägen. In Duisburg wurde ein Mann durch einen Blitzeinschlag schwer verletzt, in Hamburg musste eine vollgelaufene Tiefgarage leergepumpt werden. Auch in Baden-Württemberg im Landkreis Ludwigsburg musste die Feuerwehr Keller auspumpen und mit Schlamm bedeckte Straßen räumen.

Schon am Donnerstagnachmittag hatte eine Gewitterfront Nordrhein-Westfalen erreicht. Gewitterzellen bildeten sich zunächst im Südwesten des Bundeslandes bei Aachen, später dann auch im Rheinland und dem Ruhrgebiet sowie im Münsterland und in Ostwestfalen. Ein halbes Dutzend umgestürzter Bäume wurden am Niederrhein und im Münsterland gemeldet, Bahnstrecken waren blockiert. Wegen des Unwetters war zeitweise auch der Bahnverkehr in die benachbarten Niederlande unterbrochen.

Am späten Donnerstagabend meldete die Bahn dann, internationale Fernzüge zwischen Amsterdam, Köln und Frankfurt seien wieder ohne Einschränkungen unterwegs. An der Strecke zwischen Köln und Wuppertal wurden für Freitag noch Verspätungen und Ausfälle bei der Bahn erwartet. Betroffen seien die Linien des Fernverkehrs, teilte die Bahn am Morgen mit. Der Flughafen in Düsseldorf stellte aus Sicherheitsgründen am Nachmittag für etwa 30 Minuten seinen Betrieb ein.

Detailansicht öffnen Gewitter und Sturm sorgten in Teilen Nordrhein-Westfalens für Behinderungen im Verkehr (Foto: Marcel Kusch/dpa-tmn)

Bei einem Blitzeinschlag auf einem Frachtschiff in Duisburg wurde eine Person schwer verletzt. Es handle sich vermutlich um einen Beschäftigten auf dem Schiff, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Blitz sei auf dem Deck eingeschlagen. Ein Blitzschlag war nach ersten Erkenntnissen auch für einen Dachstuhlbrand im unterfränkischen Zellingen bei Würzburg verantwortlich. Die Familie, die in dem Haus wohnt, konnte das Gebäude am Donnerstagabend bei dem kräftigen Gewitter rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt, es entstand ein Schaden von etwa 250 000 Euro.

In Trier erlitt eine Person leichte Verletzungen, als sie mit ihrem Auto über einen umgestürzten Baum fuhr, wie die Polizei mitteilte. Auf der Autobahn 1 bei Illingen im Saarland wurde ein Autofahrer bei einem Unfall leicht verletzt - auf der Fahrbahn war es zu Aquaplaning gekommen.

Detailansicht öffnen Starker Regen fällt in Krefeld und beeinträchtigt auch den Straßenverkehr. (Foto: Alexander Forstreuter/dpa)

Und so geht es weiter mit der Unwetterlage: In der Nacht zum Samstag ziehen die Gewitter voraussichtlich nach Osten ab, von Westen her beruhigt sich die Lage. "Nur entlang und südlich der Donau noch längere Zeit teils kräftige Gewitter mit Starkregen um 25 Litern pro Quadratmeter pro Stunde", so die Prognose.

Es soll dann nicht mehr so warm wie bisher sein - mit Höchsttemperaturen an der Küste zwischen 14 und 18, sonst 20 bis 25 Grad, am Oberrhein bis 27 Grad.