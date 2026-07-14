Am Anfang dieser erneut sehr heißen Juli-Woche drohen am Dienstag an vielen Orten Gewitter . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht zwar für den Südwesten Deutschlands weiter Hitzewarnungen aus, in einigen Regionen wird aber auch vor heftigen Gewittern gewarnt.

Im Norden Bayerns droht ab Mittag teils Unwettergefahr mit Starkregen, Sturmböen und Hagel – vereinzelt rechnen Experten auch mit orkanartigen Böen um die 110 Kilometer pro Stunde. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 33 Grad.

Auch im Süden Bayerns kommen bei Höchstwerten von 27 bis 30 Grad einzelne teils kräftige Gewitter auf. Am Nachmittag drohen hier ebenfalls Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen, vereinzelt auch orkanartige Böen. Erst in der Nacht zum Mittwoch sollen die Gewitter langsam nachlassen und abziehen. Dann soll das Wetter insgesamt weniger turbulent sein.

In Baden-Württemberg steigen die Temperaturen laut DWD auf bis zu 35 Grad, vor allem im Mittelgebirgsraum sind auch Unwetter durch heftigen Starkregen, orkanartige Böen und Hagel möglich.

Die Hitzewarnungen des DWD gelten auch weiter für den südlichen Teil von Nordrhein-Westfalen, fast ganz Rheinland-Pfalz, das Saarland und den Süden Hessens.

Große Hagelkörner in Niedersachsen

In Niedersachsen sind bereits Gewitter mit Hagel und Starkregen über das Land gezogen. Zentimetergroße Hagelkörner führten besonders im Landkreis Harburg zu Zerstörungen. Nach Polizeiangaben gingen in dem Bundesland allein von Montagabend an zwischen 21 Uhr und 1 Uhr in der Nacht rund 250 Notrufe wegen des Unwetters ein. Die Feuerwehr rückte gut 600 Mal aus. In Heidenau im Landkreis Harburg gab es einen massiven Hagelschauer mit zentimetergroßen Hagelkörnern.

Hagelkörner liegen auf einer Fahrbahn bei Wagenfeld in Niedersachsen. Thomas Lindemann/Thomas Lindemann/Nord-West-Media

Starkregen und Gewitter haben auch in der Region Ostwestfalen-Lippe zahlreiche Einsätze der Feuerwehr ausgelöst. Wie ein Sprecher der Kreisfeuerwehr Gütersloh mitteilte, rückten die Einsatzkräfte seit Montagabend zu 115 Einsätzen in Verl und Umgebung aus – hauptsächlich zu lokalen Überschwemmungen etwa aufgrund vom Wasser hochgedrückter Gullys und vollgelaufener Keller.