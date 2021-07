Von Julia Bergmann, Oliver Klasen und Kassian Stroh, München, und Anna Ernst, Hagen

Über mehr als 24 Stunden anhaltender Regen hat an zahlreichen Orten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu einer gefährlichen und chaotischen Lage geführt. Etliche Flüsse und Bäche sind über die Ufer getreten, Straßen überflutet und Keller vollgelaufen. Besonders kritisch ist die Lage in der Eifel, im Sauerland und im Kreis Ahrweiler im Rheinland. Die wichtigsten Entwicklungen in Newsblog.