Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Viel ist noch nicht bekannt über den Tod des Schauspielers Gene Hackman; und wie so häufig werden Lücken mit Spekulation gefüllt – denn es gibt ja diesen Satz im Durchsuchungsbefehl, den die SZ einsehen konnte: „Die Umstände des Todes sind verdächtig genug, eine gründliche Untersuchung sowie Durchsuchung des Anwesens anzufordern.“ Hackman war im Vorraum des Nebeneingangs seines Hauses in den Bergen über Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexiko gefunden worden; er war offenbar ein paar Tage davor verstorben, seine Leiche wies bereits Spuren der Verwesung auf. Seine Ehefrau, die Pianistin Betsy Arakawa, wurde im Badezimmer entdeckt, auch sie war offenbar bereits mehrere Tage tot. Neben ihr: eine Dose mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, ein paar Pillen seien über den Boden verstreut gewesen. In einem Schrank, weniger als fünf Meter von Arakawa entfernt: ein Schäferhund, ebenfalls tot. Zwei weitere Hunde fanden Ermittler lebend auf dem Anwesen.