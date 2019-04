12. April 2019, 18:53 Uhr Unscharfe Bilder

Das Foto vom Schwarzen Loch ist eine wissenschaftliche Sensation - nur etwas unscharf. Im Netz wird schon gewitzelt, das Foto sei ein "Bagel unter warmem Licht". Woher kommt die Faszination verschwommener Bilder?

Von Martin Zips

Natürlich ist das aktuelle Foto vom Schwarzen Loch nichts anderes als eine wissenschaftliche Sensation. Allerdings, man traut es sich kaum zu sagen, ist es schon auch ein bisschen unscharf. Sehr unscharf. Unfassbar unscharf.

Nun muss Unschärfe überhaupt nichts Schlechtes sein. Gerade in der Bildberichterstattung steht sie für: Authentizität. Auch lässt sie - wie in den Gemälden von Rembrandt, Leonardo da Vinci, William Turner und Caspar David Friedrich - wunderbar Raum für Spekulation. Und so kommt es, dass derzeit im Netz recht viel darüber spekuliert wird, ob das wegweisende Foto vom Schwarzen Loch vielleicht doch nichts anderes sei als ein schlecht aufgelöstes Handy-Bild von einem "Bagel unter warmem Licht". Oder der Lichtreflex einer Radaranlage.

Verschwörungstheoretiker, man kennt das ja, säen die absurdesten Zweifel. Wie einst diejenigen, die erklärten, Buzz Aldrins Schuhabdruck sei gar nicht auf dem Mond, sondern im Sandkasten neben der Kinderschaukel entstanden. Unscharfe Bilder werfen aus Laiensicht oft mehr Fragen auf, als sie Antworten geben. Man denke etwa an jene Fotos, die im Zusammenhang mit der angeblichen Landung von Außerirdischen 1947 in Roswell/New Mexico entstanden sind. (Der einzige Außerirdische, der tatsächlich einmal in Roswell landete, war der österreichische Fallschirmspringer Felix Baumgartner.) Doch auch, wenn es am Ende gar kein UFO, sondern ein Testballon des US-Militärs war, der von einem Rancher entdeckt wurde - die verwackelten Bilder begeisterten nicht nur die Teilnehmer des "Internationalen Kongress der UFO-Forscher" 1960 in Wiesbaden.

Die "Ästhetik des Ausnahmezustands", über die der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich in seinem Buch "Die Geschichte der Unschärfe" schrieb, dürfte auch der Grund für den Erfolg jenes Fotos gewesen sein, das ein britischer Gynäkologe 1934 am schottischen Loch Ness schoss. Freilich war Robert Kenneth Wilson klug genug, immer nur von einem "Objekt" zu sprechen, das er da fotografiert habe. Man hätte ihm sonst ja betrügerische Absichten unterstellen können. Gleichzeitig aber hielt er die Mär vom Seeungeheuer Nessi am Leben. Nach 60 Jahren kam heraus: Kopf und Hals des Monsters waren aus Knetgummi geformt und eigens für das Foto auf ein schwimmfähiges Kinderspielzeug montiert worden. Die passenden Fußabdrücke am Ufer dazu wurden offenbar mit einem zuvor als Schirmständer genutzten, abgetrennten Nilpferdfuß erzeugt.

Natürlich, darauf sei noch einmal ausdrücklich hingewiesen, spricht nichts, aber auch gar nichts dafür, dass die weltweit erste Aufnahme eines Schwarzen Loches irgendeinen Grund zum Zweifel gäbe. Im Gegenteil: Verschwommenheit gehört zur Astronomie ebenso wie zu den depressiven Schockern eines Lars von Trier, dem Autorenkino Dominik Grafs, zu Quantenmechanik, Softpornos oder der Selfie-Optimierung bei WhatsApp.

Manch einer zelebriert die Unschärfe sogar wie einst Goethe, der bewusst auf Sehhilfen verzichtete: "Die schärfer gesehene Welt", und da ist der Leser auch heute noch ganz bei ihm, "harmoniert nicht mit meinem Inneren." Nein, Unschärfe ist wirklich nichts, was uns unruhig machen sollte. Sie ist etwas, das völlig normal zu unserem Leben gehört. Wie Schwarze Löcher. "Ist das unscharfe Bild nicht oft gerade das, was wir brauchen?", fragte einst der Philosoph Wittgenstein. Ja, ist es.