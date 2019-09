Im nordhessischen Eschwege ist eine Wartungsgondel an einem Sendemast abgestürzt. Sie soll 50 Meter in die Tiefe gefallen sein.

An einem Sendeturm nahe der nordhessischen Stadt Eschwege ist nach Angaben der Polizei eine Wartungsgondel aus etwa 50 Metern Höhe abgestürzt. Dabei sind drei Arbeiter ums Leben gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Zeugen des Unglücks hatten am Dienstagmorgen den Notruf gewählt und berichtet, dass mehrere Menschen nach dem Sturz eingeklemmt worden wären. Vor Ort angekommen, konnte die Rettungsdienste den drei Personen, die sich in beim Absturz in der Gondel befunden hatten, aber nicht mehr helfen.

Zu den Ursachen des Absturzes ist noch nichts bekannt. Das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel hat die Ermittlungen übernommen.

Bei dem Sendeturm handelt es sich um eine Anlage auf dem Berg Hoher Meißner, einem wichtigen Sendestandort für Fernsehen und Radio. Die Unglücksstelle ist derzeit abgesperrt.