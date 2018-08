5. August 2018, 18:56 Uhr Unglück Ein allerletzter Ausflug

In den Schweizer Alpen stürzt am Samstag ein beliebtes und stets ausgebuchtes Oldtimer-Flugzeug vom Typ "Ju 52" ab. Rettungskräfte finden die Trümmer auf 2540 Meter Höhe. 20 Menschen kommen ums Leben.

Von Charlotte Theile , Zürich

Es sollten die schönsten Tage des Jahres werden, ein Ausflug, an den man sich noch lange erinnert: Am Freitag startete die Maschine des Typs Ju 52 auf dem Flughafen Dübendorf bei Zürich, an Bord 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Das Oldtimer-Flugzeug aus dem Jahre 1939 war gerade erst gewartet worden, der Wetterbericht verhieß blauen Himmel - und gute Sicht über die Alpen. Der Werbeslogan "Mit der JU-Air macht Fliegen Spaß" schien sich, wieder einmal, zu bestätigen. Die Maschine flog in ...