10. März 2019, 18:46 Uhr Unglück Bus in Stockholm explodiert

Ein brennender Bus schreckt die schwedische Hauptstadt auf - dann kommt Entwarnung.

Kurzzeitiger Schreck mitten in Stockholm: Im Zentrum der schwedischen Hauptstadt ist ein Bus explodiert und in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei bereits kurz nach dem Unglück am Sonntag mitteilte, handelte es sich um einen Verkehrsunfall und keine terroristische Tat. Passagiere waren zur Unglückszeit nicht an Bord. Der Busfahrer erlitt Brandverletzungen. Bilder in schwedischen Medien zeigten, wie der Bus vor einem Tunnel komplett in Flammen stand. Dicker, schwarzer Rauch stieg auf. Polizeiangaben zufolge explodierte der Bus in der Nähe des Hauptbahnhofs im Stadtteil Norrmalm. Bis zum Reichstag sind es von hier aus nur knapp 500 Meter, das Königsschloss befindet sich nur einige Meter hinter dem Parlament.