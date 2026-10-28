Beim Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge sind in Spanien mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Nach Angaben einer Sprecherin der Regionalregierung von Kastilien-La Mancha kamen mindestens zehn Menschen ums Leben.

Bei dem Unglück nahe Urda in der Provinz Toledo kollidierte ein AVE-Hochgeschwindigkeitszug mit einem auf den Gleisen stehenden Iryo-Zug, wie der Notruf 112 mitteilte. Zwei Waggons stürzten einen Abhang hinunter. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der AVE-Zug möglicherweise auf den Iryo-Zug auf und verursachte so die Entgleisung zweier Waggons, berichtet El País.

Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde in beide Richtungen unterbrochen, wie der spanische Bahnnetzbetreiber Adif mitteilte. Laut El País hat die Regierung ihre Tagesordnung für heute abgesagt. Sie rechne mit weiteren Opfern.

Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge kurz vor 9.00 Uhr zwischen den Gemeinden Urda und Orgaz in der zentralspanischen Provinz Toledo. Ein Hochgeschwindigkeitszug habe einen anderen von hinten gerammt, als beide in Richtung Süden nach Andalusien unterwegs gewesen seien, hieß es aus Adif-Kreisen. Einer der Züge gehört dem staatlichen Bahnunternehmen Renfe, der andere dem privaten Anbieter Iryo.