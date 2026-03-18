Bei einem Gondelunglück in der Schweiz ist eine Person ums Leben gekommen. Die Kabine hatte sich offenbar bei starkem Wind vom Seil gelöst, war abgestürzt, einen schneebedeckten Hang hinabgerutscht und hatte sich dabei mehrmals überschlagen, ehe sie an einem Strauch zum Stillstand kam. Den Unfall filmte jemand und stellte das Video der Zeitung Blick zur Verfügung. In der für acht Personen zugelassenen Gondel habe sich nur eine Person befunden, sagte ein Polizeisprecher in Engelberg. Nähere Angaben zu ihrer Herkunft machte er nicht. Auch zur Unfallursache wollte er sich nicht äußern. Die Evakuierung von Wintersportlern, die auf der Strecke in anderen Gondeln unterwegs waren, war am Nachmittag noch im Gange.

Das Unglück passierte auf rund 2000 Metern Höhe, was den Zugang für Rettung und Polizei erschwerte. Unter anderem war ein Rettungshubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht Rega im Einsatz.

Betroffen war eine Gondelbahn im größten Skigebiet der Zentralschweiz, Engelberg-Titlis südlich des Vierwaldstättersees. Das Unglück passierte kurz nach der Mittelstation Trübsee, wie der Polizeisprecher sagte. Die Gondeln transportieren Wintersportler auf rund 2400 Meter Höhe.

Im Skigebiet soll es eine Windwarnung gegeben haben

Nach dem Unglück wurden diese und weitere Gondelbahnen laut Webseite des Skigebiets wegen starker Winde geschlossen. Der Wetterdienst Meteoschweiz zeigte auf seiner Webseite für Engelberg Sonnensein und Temperaturen von rund 8 Grad am Mittag. Dazu gab es eine Windwarnung, mit „Windspitzen in exponierten Lagen oberhalb von 1800 Metern“ von bis zu 130 Kilometern in der Stunde.

Die Region am höchsten Berg der Zentralschweiz, dem Titlis, zählt zu den beliebtesten Skigebieten der Schweiz. Sie gilt als schneesicher von Oktober bis Mai und bietet unter anderem eine Talabfahrt mit 2000 Höhenmetern. Das Gebiet liegt gut 130 Kilometer südöstlich von Basel. Vom Flughafen Zürich ist es in eineinhalb Stunden zu erreichen.