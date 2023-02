Österreich:Deutscher Reisebus in der Steiermark verunglückt

Ein deutscher Reisebus mit 32 Passagieren ist am späten Samstagabend in Österreich, etwa 100 Kilometer südöstlich von Salzburg, verunglückt. Ein 31-jähriger Passagier kam nach Angaben der Polizei ums Leben, mehrere weitere wurden teils verletzt, darunter der 51-jährige Busfahrer.

Der Bus aus dem Raum Passau stürzte nach Angaben der Polizei bei Schladming in der Steiermark über eine Böschung, überschlug sich mehrmals und landete auf dem Dach eines an dem Hang gebauten Firmengebäudes. Die Unfallursache wird noch ermittelt. Die Gruppe im Bus sei nach einem Rodelausflug auf der Rückreise gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Steiermark. Nach ersten Erkenntnissen waren nur Männer an Bord des Busses.

Am gleichen Tag ereignete sich ein weiterer tödlicher Unfall: Am Grießenpass südlich von Salzburg sind zwei Frauen und ein Mann aus Ungarn mit ihrem Auto verunglückt. Der 25-jährige Fahrer habe nach ersten Ermittlungen auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über das Auto verloren und sei mit einem Linienbus ohne Fahrgäste zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Die beiden Mitfahrerinnen im Auto seien noch am Unfallort gestorben. Der Fahrer sei ins Krankenhaus gebracht worden, habe seine schweren Verletzungen aber nicht überlebt.

Auch der Busfahrer sei verletzt worden. Er habe dem Auto noch ausweichen wollen. Sein Bus kam laut Polizei am Straßenrand in prekärer Lage zum Stehen. Das Fahrzeug drohte den Angaben nach abzustürzen. Die Straße musste wegen der schwierigen Bergung sechs Stunden gesperrt werden. Der knapp 1000 Meter hohe Pass verbindet die Gemeinden Hochfilzen in Tirol und Leogang in Salzburg.