Unfallfahrer von Südtirol kommt in Hausarrest

In Luttach liegen Blumen, Kerzen und Gedenkschmuck am Unfallort.

Der 27-Jährige war betrunken in eine Gruppe deutscher Skiurlauber gerast, sieben Menschen starben. Nun soll er vom Gefängnis in ein Kloster verlegt worden sein.

Der Unfallfahrer von Südtirol, der sieben Deutsche getötet hat, kommt vom Gefängnis in den Hausarrest. Der 27-Jährige sei nach Einwilligung des Untersuchungsrichters in das Kloster Neustift bei Brixen gebracht worden, berichteten italienische Medien übereinstimmend. Dort dürfe er an der Messe teilnehmen und Besuche empfangen.

Der 27-Jährige werde psychiatrisch betreut und ständig von Polizisten bewacht, hieß es weiter. Anwalt Alessandro Tonon bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass sein Mandant nun in Hausarrest sei. Er wolle aus Rücksicht auf alle Beteiligten aber keine weiteren Details bekanntgeben.

Der Mann war am 5. Januar betrunken in eine Gruppe deutscher Skiurlauber gerast. Sechs waren sofort tot, eine Frau starb später im Krankenhaus. Die meisten Opfer kamen aus Nordrhein-Westfalen. Der Fahrer hatte eingeräumt, zu viel getrunken zu haben und das Unglück zu bereuen. Der Richter hatte zunächst Gefängnis angeordnet.

Laut früheren Angaben seines Anwalts Tonon ist er psychisch sehr labil. Dem 27-Jährigen wird mehrfache Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 18 Jahre Haft.