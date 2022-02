Unfall in Kassel

Bei einem Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Kassel sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Ursache für die Kollision ist noch ungeklärt.

Beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Kassel sind am Montag mindestens 14 Menschen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Bei den Verletzten handelt es sich nach Angaben der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) um zwölf Fahrgäste und die beiden Fahrer der Bahnen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Straßenbahnen in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache sei eine der Bahnen zurückgerollt und gegen die andere gestoßen. Zur Ermittlung der Unfallursache soll ein Gutachter hinzugezogen werden.