21. August 2018, 10:34 Uhr Unfall Deutscher Urlauber stürzt aus einem Hochhaus auf Mallorca

Ein deutscher Tourist auf Mallorca ist aus großer Höhe aus einem Hotel gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich im bei Pauschalurlaubern beliebten Hotel-und Kneipenviertel von Palma.

Die spanische Nationalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet und untersucht, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Der Deutsche ist bereits der neunte Urlauber, der in diesem Jahr nach dem Sturz aus einem Hotel auf der Ferieninsel ums Leben gekommen ist.

Ein 23-jähriger Deutscher ist am Montagabend aus dem zwölften Stock eines Hotels auf Mallorca gestürzt. Der Unfall ereignete sich im Partyviertel der Platja de Palma, an der sogenannten Schinkenstraße. Laut der spanischen Zeitung Ultima Hora kam der Urlauber auf dem Dach des ersten Stocks auf. Die heraneilenden Sanitäter konnten ur noch den Tod des Deutschen feststellen.

​Die Mordkommission der Guardia Civil übernahm noch am Abend die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls. Warum der Urlauber aus dem zwölften Stock fiel, ist Gegenstand der Untersuchungen. Die Regionalzeitung "Diario de Mallorca" berichtet unterdessen, dass der junge Mann erst kurz vor dem Sturz mit zwei Freunden auf Mallorca angekommen sei. Unter Berufung auf Sprecher der Polizei schreibt das Blatt, der Urlauber habe in angetrunkenem Zustand Klimmzüge am Balkongeländer gemacht und sei in die Tiefe gestürzt, nachdem ihn die Kräfte verlassen hätten.

Der deutsche Urlauber ist bereits der neunte, der in diesem Jahr beim Sturz aus einem Fenster oder vom Balkon eines mallorquinischen Hotels ums Leben kommt. Besonders unter jungen Partytouristen hat sich eine Art Mutprobe verbreitet, die sich "Balconing" nennt: Dabei springen die Urlauber vom Balkon ihres Hotels in einen Swimmingpool. Weil es meist unter Alkoholeinfluss zu diesen oder ähnlichen Mutproben kommt, wollen mallorquinische Behörden den Zugang zu Alkohol erschweren.