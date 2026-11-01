In mehreren Bundesländern werden die Blutkonserven knapp. „Wir sind jetzt unter der Grenze von 10 000 Konserven“, sagte ein Sprecher des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen. Ab dieser Grenze könnten Kliniken nur noch eingeschränkt beliefert werden. Notfälle seien weiter abgedeckt, aber planbare Operationen müssten gegebenenfalls geschoben werden.

Im November und Dezember gehe es dann auch richtig mit der Erkältungszeit los, sagte er weiter. „Das macht uns auch ein bisschen Sorgen.“ Spender müssten eine Woche von einem Infekt genesen sein, bei Fieber sogar vier Wochen. Um wieder auf ein sicheres Polster zu kommen, seien im gesamten Einzugsgebiet rund 3 000 Spenden täglich nötig. „Wir sind dankbar um jeden Spender und jede Spenderin.“

Eine Spende kann drei Leben retten

Die vergangenen Monate seien generell schwierig gewesen. Begonnen habe die Phase mit der Hitzewelle im Juni, als viele Menschen angesichts von Temperaturen über 40 Grad nicht zum Blutspenden gegangen seien. Nun habe sich die Lage zugespitzt. „Normal ist das nicht für diese Jahreszeit“, sagte der Sprecher.

Besonders bei den wichtigen Blutgruppen 0 positiv, 0 negativ oder B negativ fehle es im Moment. Teils reichten die Vorräte nur für zwei Tage, es komme aber auch immer wieder Nachschub. Am wichtigsten sei die Blutgruppe 0 negativ, weil die universell einsetzbar sei.

Auch beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost (für Berlin, Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg) sei ein Rückgang des Spendenaufkommens spürbar, hieß es bereits vor einigen Tagen, ebenso in Bayern oder Nordrhein-Westfalen.

Jede Blutspende wird laut DRK in drei Bestandteile aufgeteilt: Erythrozyten, Thrombozyten und Plasma. „Eine Spende kann drei Leben retten“, so der Sprecher. Die Haltbarkeit ist aber teilweise gering. Demnach halten Thrombozytenkonzentrate (Blutplättchen) lediglich vier Tage. Diese werden besonders für Chemotherapien eingesetzt.

Wer spenden will, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sollte sich vorab einen Termin buchen. Vor der Spende sollte man ausreichend essen und trinken und einen Ausweis mitbringen.