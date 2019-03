10. März 2019, 10:28 Uhr Äthiopien Flugzeug stürzt nahe Addis Abeba ab

Eine Boeing 737 der Ethiopian Airlines (Symbolbild). Ein solches Flugzeug ist am Sonntag nahe Addis Abeba abgestürzt.

Die Maschine der Ethiopian Airlines war auf dem Weg nach Nairobi. Die Ursache ist derzeit unklar.

Eine Maschine der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines ist nahe der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba abgestürzt. An Bord der Boeing 737 waren nach ersten Einschätzungen der Airline 149 Passagiere und acht Crew-Mitglieder, hieß es am Vormittag in einer Mitteilung. Derzeit werde die Passagierliste überprüft. Es gebe noch keine bestätigten Informationen zu Überlebenden oder Zusammenhängen des Absturzes.

Die Maschine befand sich auf einem Linienflug zwischen Addis Abeba und Kenias Hauptstadt Nairobi. Sie war um 8:38 am Morgen (Ortszeit) vom Bole International Airport in der äthiopischen Hauptstadt abgeflogen. Bereits sechs Minuten später sei der Kontakt abgebrochen, schreibt die Airline. Derzeit würden Such- und Rettungsaktionen laufen.

Via Twitter sprach das Büro des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed den Angehörigen sein Beileid aus.