Zwingenberg (dpa/lhe) - Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Zwingenberg (Kreis Bergstraße) getötet worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte er in der Nacht zum Mittwoch die Spur wechseln und fuhr dabei auf ein Auto auf. Der Biker stürzte und verletzte sich so schwer, dass er am Unfallort starb.