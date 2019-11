Radfahrer bei Unfall in Zwickau verletzt

Zwickau (dpa/sn) - Ein 37-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Zwickau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Freitagabend auf regennasser Straße ins Rutschen geraten und gegen das Heck eines Autos gestürzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.