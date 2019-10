Zwickau (dpa/sn) - Bei einem Abbiegeunfall ist ein Mopedfahrer in Zwickau schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte den 67 Jahre alten Mann beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Beim Zusammenstoß wurde der Mann so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Die 26-jährige Autofahrerin blieb bei dem Unfall am Donnerstagvormittag unverletzt.