Zwickau (dpa/sn)- Ein Autofahrer ist in der Nähe von Zwickau mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Rettungskräfte brachten den 77 Jahre alten Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann am Mittwochnachmittag in einer Linkskurve von der Straße ab.