Pritzwalk (dpa/bb) - Wegen zweier Unfälle ist die Autobahn 24 zwischen Pritzwalk und Meyenburg in beiden Richtungen am Samstagabend für rund zwei Stunden voll gesperrt gewesen. Zunächst hatte es in Richtung Norden einen Auffahrunfall gegeben, an dem zwei Autos beteiligt waren, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Samstagabend sagte. Vier Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt, einer davon schwer.