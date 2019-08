Zweibrücken (dpa/lrs) - Eine 53-jährige Autofahrerin ist beim Zusammenprall mit einem Baum nahe Zweibrücken schwer verletzt worden. Die Frau war am Samstagabend aus dem Saarland kommend auf einer Straße in Richtung Zweibrücken-Wattweiler unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aus zunächst unbekannter Ursache kam sie auf gerader Strecke nach links von der Straße ab und prallte gegen den Baum. Dabei wurde sie in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Fahrerin aus ihrem Auto. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.