Zeulenroda-Triebes (dpa/th) - Ein Autofahrer ist auf regennasser Straße in der Nähe von Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) in einen Polizeiwagen gekracht. Der 40 Jahre alte Autofahrer und eine Polizistin wurden bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Mann und die Frau, die als Beifahrerin im Polizeiauto war, wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.