Rochlitz (dpa/sn) - Bei einem Unfall ist ein 57 Jahre alter Quadfahrer in der Nähe von Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) ums Leben gekommen. Der Mann sei auf einem Feldweg nahe Zettlitz unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Chemnitzer Polizei am Montag. Auf einem Steilhang verlor der Fahrer am Sonntagnachmittag aus bisher unklarer Ursache die Kontrolle über das Quad, überschlug sich und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Der 57-Jährige starb noch an der Unfallstelle.