Zella-Mehlis (dpa/th) - Ein unbekannter Fahrer ist mit seiner Ladung an einer Ampel in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) hängengeblieben und hat diese dadurch zerstört. Sie sei komplett aus der Verankerung gerissen worden, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Unbekannte vermutlich mit seinem Lastwagen in der Nacht zum Donnerstag an der Ampel vorbei. Ein Stromkabel verfing sich dabei vermutlich mit der Ladung und riss die Ampel nach unten. Der Mann flüchtete. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar.