Itzehoe (dpa/lno) - Auf der Autobahn 23 sind in der Silvesternacht wegen starken Nebels zahlreiche Fahrzeuge ineinander gefahren. Insgesamt wurden 12 Menschen verletzt, davon 3 schwer, wie die Polizei mitteilte. In Fahrtrichtung Nord fuhren 10 Autos ineinander. Drei Menschen, die in einem Kleinwagen saßen, erlitten dabei schwere Verletzungen, eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Auf gleicher Höhe in die andere Fahrtrichtung kollidierten fünf Autos miteinander. Acht Menschen erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten wurden durch den Nebel mit Sichtweiten von unter fünf Metern deutlich erschwert. Teilweise mussten die Beamten mit Taschenlampen nach beteiligten Autos suchen. Die A 23 war mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.