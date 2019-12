Wüstheuterode (dpa/th) - Ein umgekippter mit Holz beladener Lastwagen hat für fast zwölf Stunden zur Sperrung der Landstraße zwischen Wüstheuterode und Vatterode (Landkreis Eichsfeld) geführt. Das Fahrzeug kippte am Dienstagnachmittag wegen des aufgeweichten Bodens auf einem Waldweg um, die Holzstämme rollten auf die Landstraße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Bergungs- und Räumarbeiten dauerten bis in die Nacht. Es entstand den Angaben nach ein Sachschaden von rund 50 000 Euro.