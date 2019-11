Worms (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß eines E-Scooters mit einem Auto ist in Worms ein 30 Jahre alter Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, prallten Auto und E-Scooter aus zunächst nicht geklärtem Grund an einer Kreuzung zusammen. Der 30 Jahre alte Fahrer des Rollers verletzte sich bei dem Unfall am Montagabend leicht. Die 22 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Der E-Scooter ist der Polizei zufolge nicht mehr fahrbereit. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen.