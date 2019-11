Worms (dpa/lrs) - Ein betrunkener Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Worms schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 51-Jährige am Samstagabend mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 47 in die Leitplanken gerast. Der Aufprall war so heftig, dass der nicht angeschnallte Fahrer in seinem Auto umhergeschleudert wurde. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.