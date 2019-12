Wolpertshausen (dpa/lsw) - Wegen 20 Tonnen verteilter Ladung ist die Autobahn 6 bei Wolpertshausen (Schwäbisch Hall) nach einem Lastwagenunfall in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt worden. Pendler müssen sich am Dienstagmorgen auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Demnach dürften die Aufräumarbeiten mehrere Stunden dauern. Am Morgen bildete sich bereits ein kilometerlanger Stau.

Der alkoholisierte Fahrer des Sattelzugs war laut Polizei am frühen Dienstagmorgen von der Straße abgekommen. Der Wagen streifte eine Leitplanke und kam dann quer auf der Autobahn zum Stehen. Laut Sprecher riss der Auflieger des Lastwagens auf und Kisten mit Kugellagern fielen auf die Straße. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 50 000 Euro. Kugellager werden zum Verringern von Reibung in Maschinen eingebaut, etwa in Autos, Bohrmaschinen oder auch Flugzeugen.