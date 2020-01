Wolfsburg (dpa/lni) - Ohne Helme auf einem gestohlenen Roller - bei einem Unfall in Wolfsburg ist ein 34-Jähriger lebensgefährlich, seine 29 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie waren Zeugen kurz vor zwei Uhr in der Nacht aufgefallen.

Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer auf gerader Strecke die Kontrolle über den Roller und stieß gegen einen Bordstein. Die Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige keinen Führerschein besitzt und der Roller gestohlen worden war.