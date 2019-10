Wolfsburg (dpa/lni) - Eine 77-Jährige ist zwei Tage nach einem Verkehrsunfall am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Nach Polizeiangaben war die Seniorin am Freitag in Wolfsburg von einem Lastwagen-Gespann mit ihrem Fahrzeug von der Straße gedrängt worden. Der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte die Fahrspur gewechselt und das Auto der 77-Jährigen übersehen. Die Seniorin rammte daraufhin ein Verkehrsschild und prallte anschließend mit ihrem Auto gegen einen Straßenbaum. Dabei zog sie sich schwerste Verletzungen zu, denen sie am Sonntagvormittag erlag.