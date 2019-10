Wolfenbüttel (dpa/lni) - Ein 88 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Wolfenbüttel schwer verletzt worden. Der Mann sei von einem Radweg auf eine Straße gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 25-jähriger Autofahrer erfasste den Radfahrer. Dieser stürzte auf die Straße. Mit schweren Verletzungen wurde er am Dienstag in ein Krankenhaus gebracht.