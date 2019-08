Wörth an der Donau (dpa/lby) - Ein mit Lebensmitteln beladener Sattelschlepper ist auf der Autobahn 3 bei Wörth an der Donau (Kreis Regensburg) umgekippt. Der Fahrer des aus der Türkei kommenden Lastwagens erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war mit dem Kühltransporter aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und ins Schleudern geraten. Daraufhin fiel das Fahrzeug um. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Regensburg einspurig für mehrere Stunden gesperrt. Die Lebensmittel mussten umgeladen und der Sattelschlepper aufgerichtet und abgeschleppt werden.