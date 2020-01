Witzleben (dpa/th) - Eine Frau ist mit einem Auto im Ilm-Kreis derart heftig gegen einen Baum gestoßen, dass sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 62-Jährige sei in einer Kurve von einer Landstraße bei Witzleben abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Straße musste nach dem Unfall am Freitag für Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10 000 Euro.