Wittenbeck (dpa/mv) - Bei einem schweren Autounfall nahe Wittenbeck im Landkreis Rostock sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 75-Jähriger am Freitag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert. Ein viertes Auto fuhr kurz darauf in die Unfallstelle. Der Verursacher und seine Begleiterin wurden schwer verletzt. Eine Frau am Steuer eines anderen Wagens kam mit leichten Blessuren davon.