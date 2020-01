Wissen (dpa/lrs) - Ein missglücktes Fahrmanöver hat zu einem Unfall mit drei Autos im Westerwald geführt. Ein 21-Jähriger habe am Dienstag in Wissen im Kreis Altenkirchen beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Autos stießen gegeneinander, ihre jeweiligen Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Durch den Aufprall drehte sich das Auto des 21-Jährigen zudem und stieß gegen einen weiteren Wagen. Die Polizei schätzte den Schaden auf insgesamt rund 13 000 Euro.