Neuroda (dpa/th) - Ein 15-Jähriger ist im Ilm-Kreis mit seinem Moped von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Er war mit einem Beifahrer in Neuroda unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstag nicht verletzt.