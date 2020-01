Winterberg (dpa) - Ein sieben Jahre altes Mädchen ist im Skigebiet Winterberg aus der Gondel eines Skilifts gestürzt und schwer verletzt worden. Das Kind aus den Niederlanden wurde mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gefahren, wie die Polizei mitteilte. Das Unglück in dem Skigebiet im Sauerland passierte am Sonntagnachmittag. Warum das Mädchen aus der Gondel stürzte, war noch unklar. Sein 38 Jahre alter Vater saß ebenfalls in dem Lift und konnte das Unfallgeschehen nicht verhindern, wie es hieß.