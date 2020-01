Windorf (dpa/lby) - Nach einem Auffahrunfall ist die Autobahn 3 bei Windorf (Landkreis Passau) in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt worden. Laut Polizei bildete sich am Montagvormittag ein erheblicher Stau, weswegen der Verkehr bei Aicha vorm Wald von der Autobahn abgeleitet wurde. Ein Autofahrer war zuvor an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren. Nähere Informationen zu dem Unfall gab es zunächst nicht.