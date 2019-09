Willingshausen/Homberg (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind in Nordhessen durch die explodierende Batterie eines Gabelstaplers verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten eine 65-jährige Frau und ein 62 Jahre alter Mann am Freitag in Willingshausen (Schwalm-Eder-Kreis) versucht, die Batterie zu überbrücken. Aus zunächst ungeklärter Ursache explodierte die Batterie. Dabei wurden sowohl die Frau als auch der Mann durch herausspritzende Batteriesäure verletzt. Der 62-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und an den Augen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungswagen brachte die Frau ebenfalls in eine Klinik.