Willingshausen (dpa/lhe) - Ein 66-Jähriger ist mit seinem Auto nahe Willingshausen (Schwalm-Eder-Kreis) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Kassel mitteilte, war er in der Nacht zum Sonntag mit seinem Wagen nach rechts von einer Landstraße abgekommen. Der Mann starb noch in den Trümmern.