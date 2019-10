Wilkau-Haßlau (dpa/sn) - Offenbar bei einem Autorennen hat in Wilkau-Haßlau (Landkreis Zwickau) ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in eine Baustelle gerast. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 39-Jährige am Dienstagabend mit Warnbaken und Gegenständen der Baustelleneinrichtung so heftig kollidiert, dass sein Pkw danach nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtschaden wurde mit rund 10 000 Euro beziffert.

Bei der Unfallaufnahme habe sich laut Polizei ein Zeuge gemeldet und berichtet, dass sich der Unfallfahrer zuvor ein Rennen mit einem anderen Pkw-Fahrer geliefert habe. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem anderen Autofahrer und zum Unfallhergang machen können.