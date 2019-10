Wildeck (dpa/lhe) - Der Fahrer eines Kleinbusses ist beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen nahe Wildeck (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ums Leben gekommen. Der Mann war am Freitagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve einer Landstraße auf die Gegenspur geraten und frontal in den entgegenkommenden Lkw gekracht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war er in dem Wrack eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und starb wenig später. Seine Identität war zunächst unklar. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Die Landesstraße wurde wegen der Bergungsarbeiten fast fünfeinhalb Stunden ganz gesperrt.