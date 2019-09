Wildeck (dpa/lhe) - Ein mit mehreren Autos beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 4 bei Wildeck in Flammen aufgegangen. Der Fahrer wurde verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 63 Jahre alte Mann war der Polizei zufolge im Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf der A4 in Richtung Dresden unterwegs, als er die Flammen bemerkte. Auf dem Seitenstreifen habe er mit einem Feuerlöscher noch selbst versucht, die Flammen zu löschen. Dabei zog er sich laut Polizei Brandwunden und eine Rauchgasvergiftung zu. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge löste ein überhitzter Reifen das Feuer aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Den Schaden schätzt die Polizei auf 200 000 Euro. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.