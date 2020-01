Wildeck (dpa/lhe) - Ein Mensch ist bei einem Autounfall auf der Autobahn 4 bei Wildeck (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr in der Nacht zum Donnerstag ein Lastwagen in ein Pannenfahrzeug, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Weitere Details waren zunächst unklar. Durch den Unfall war die A 4 in Richtung Frankfurt in der Nacht voll gesperrt.