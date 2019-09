Wiesmoor (dpa/lni) - Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag tot in einem Kanal in Wiesmoor im Landkreis Aurich gefunden worden. Der junge Mann sei zuvor mit seinem Fahrrad auf einer Landstraße unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Weil er sein Ziel nie erreichte, alarmierten Angehörige die Polizei. Nach einer großangelegten Suche fanden die Beamten den Mann tot im Kanal. Sein Fahrrad lag in der Kanalböschung. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar.