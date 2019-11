Unfall mit E-Roller in Wiesbaden: Fahrer stürzt auf Straße

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Fahrer eines Elektro-Tretrollers ist bei einem Unfall in Wiesbaden schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 55-Jährige am Freitagabend eine Straße überqueren, als er von einem Auto angefahren wurde. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.