Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem schweren Busunfall am Wiesbadener Hauptbahnhof mit einem Toten und 23 Verletzten laufen die Ermittlungen zur Ursache weiter. Ein Sachverständiger werde am Vormittag die beteiligten Busse überprüfen und die Unfallstelle untersuchen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dabei sei ab 12.00 Uhr kurzzeitig mit Verkehrsbehinderungen am ersten Ring vor dem Hauptbahnhof zu rechnen.

Am Donnerstagnachmittag hatte der 65 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit mehreren Fahrzeugen zusammengestoßen. Er rammte zunächst drei entgegenkommende Autos. Daraufhin fuhr der Gelenkbus über eine Grünfläche und prallte auf drei weitere entgegenkommende Autos. Im Anschluss prallte der Bus nach Polizeiangaben auf den hinteren Teil eines stehenden Busses. Schließlich erfasste der 65 Jahre alte Busfahrer mit seinem Fahrzeug zwei Menschen an der Bushaltestelle, darunter einen 85-jährigen Mann, der später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag. Es gebe bei dem schwer verletzten Fahrer keine Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenmissbrauch, sagte der Polizei-Sprecher. Ein technischer Defekt könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Derweil zeigten die streikenden hessischen Busfahrer ihre Anteilnahme. Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel teilte mit: "Sie sind mit ihren Gedanken bei den Unfallopfern. Der Familie des verstorbenen 85-jährigen Mannes drücken sie ihr Beileid aus." Koppel wollte am Vormittag im Namen der Streikenden Blumen am Bahnhof niederlegen. Um 12.00 Uhr sollte an den jeweiligen Streikposten eine Schweigeminute gehalten werden. Die Streiklokale tragen Koppel zufolge Trauerflor.